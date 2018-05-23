Более 139 тысяч человек приняли участие в протестах во Франции

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Более 139 тысяч человек вышли на улицы Франции, протестуя против реформы статуса госслужащих, предложенной властями. В столице произошли столкновения между митингующими и полицией. 20 человек задержаны.

В МВД Франции заявили, что в акциях против реформы статуса госслужащих по всей стране приняли участие более 139 тысяч человек, сообщает ТАСС.

В Париже протестующие сожгли чучело президента Франции Эммануэля Макрона. По столице прокатились беспорядки: агрессивно настроенные люди начали громить витрины магазинов и автобусные остановки. Однако спустя некоторое время на город обрушился ливень с градом, и обстановка в столице успокоилась. За участие в стычках с правоохранителями были задержаны порядка 20 человек.

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