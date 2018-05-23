В Волгограде украли со склада около тонны красной икры

Теги: полиция волгоград Происшествие кража

Трое жителей Волгограда похитили с продуктового склада около тонны красной икры, 50 килограмм колбасы и 100 килограмм сыра. Двое задержаны, третий – объявлен в розыск. Материальный ущерб составил более трех миллионов рублей.

Волгоградская полиция задержала двух подозреваемых в краже с продуктового склада, третий участник преступления объявлен в розыск, сообщает "Интерфакс".

По данным полиции, злоумышленники ночью демонтировали металлическую стену склада и вынесли оттуда более семи тысяч банок с красной икрой общим весом около одной тонны, 50 килограмм колбасной и 100 килограмм сырной продукции.

Сразу после кражи большая часть похищенного была реализована по торговым точкам, оставшаяся часть была обнаружена оперативниками в местах проживания задержанных.

Возбуждено уголовное дело о краже, решается вопрос об аресте задержанных. Материальный ущерб составил более трех миллионов рублей.

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