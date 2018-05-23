В России ограничат судоходство на время чемпионата мира по футболу

Теги: флот Ограничение движения судно чм-2018

Министерство транспорта России издало приказ, который ограничивает судоходство в некоторых городах, принимающих матчи Чемпионата мира по футболу 2018. Речь идет о Волгограде, Казани, Калининграде, Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Сочи. На Екатеринбург, Самару и Саранск запрет не распространяется.

Минтранс России утвердил участки акваторий восьми городов, где будет действовать ограничения судоходства во время Чемпионата мира по футболу, сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта.

Соответствующий документ уже зарегистрировал Минюст. В нем идет речь о запретах на остановку, стоянку на якоре и передвижение судов в дни проведения мирового футбольного первенства в России.

На Екатеринбург, Самару и Саранск запрет не распространяется. Ограничения в разной мере касаются Волгограда, Казани, Калининграда, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Сочи, Санкт-Петербурга.

В частности, в Москве ограничения будут действовать 14, 17, 20, 26 июня и 1, 11, 15 июля с 12:00 до 24:00 в акватории реки Москва у Лужнецкой набережной от Бережковского моста до Новоандреевского моста, а также 16, 19, 23, 27 июня и 3 июля с 12:00 до 24:00 в акватории реки Москва от Спасских мостов до Строгинского моста и в канале имени Москвы от реки Москва до Сходненского канала.

Исключения будут сделаны только для судов спасателей и экстренной медицинской службы.

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