ДНР: ВСУ 11 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

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Ситуация в Донбассе ухудшается с каждым днём. Интенсивность обстрелов со стороны киевских силовиков растёт. В ход идут крупнокалиберные снаряды, запрещённые минскими договорённостями. За минувшие сутки только по территории ДНР выпустили более 300 мин. Самая сложная обстановка в Горловке.

Горловка - эпицентр боев в Донбассе. Украинские военачальники не скрывают - взяв этот населенный пункт, им удастся затянуть петлю вокруг Донецка. Обстрелы интенсивные. Только за минувшие сутки, по данным ополченцев, Горловку из крупного запрещенного минскими договоренностями калибра обстреливали десятки раз. Артиллерия, танки, гранатометы, мины. Бьют без разбора, просто забрасывая снаряды в жилые районы, передает "ТВ Центр".

Матрасы по всему полу, одежда. Продукты заканчиваются - идти в магазин опасно. Жители Горловки не выходят из подвалов. Число пострадавших растет с каждым днем.

Схожая ситуация и в Луганске. На этом направлении стратегический населенный пункт Дзержинск. По словам ополченцев, силовики используют мирных жителей как живой щит.

"Всего по территории республики было выпущено более 110 различных боеприпасов. Мы по-прежнему отмечаем нахождение вооружения Украины вблизи линии соприкосновения. Украинские боевики продолжают прикрываться мирными гражданами и используют их как защиту от ответного огня", - сообщил представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

На фоне обострившейся ситуации на Юго-Востоке президент Порошенко бряцает новым оружием. Украинские военные испытали Javelin. Американский переносной противотанковый ракетный комплекс, название которого можно перевести как копье или дротик - разработка 30-летней давности. По многим характеристикам оружие устарело. Возможно, именно по этой причине Штаты так щедро делятся им с Украиной. Широкие поставки летального оружия еще в феврале анонсировал специальный представитель Госдепа по Украине. Курт Волкер тогда отметил, что Соединенные Штаты не ограничатся поставкой Javelin. Цель Вашингтона - "восполнить пробелы в вооружении украинской армии, повысив ее способность защищать свое государство". Порошенко мысль воспринял буквально.

"Наконец этот день настал! Сегодня впервые на Украине прошли пуски ракетных комплексов Javelin. Благодаря им боевые возможности ВСУ значительно возросли. Это очень эффективное оборонительное оружие, которое будет применяться в случае наступления России на позиции украинских войск", - написал в Facebook.

Примечательно, что использование новинки в Донбассе станет очередным нарушением со стороны Киева минских договоренностей. Но разве такая мелочь когда-либо останавливала свободолюбивого президента, задаются вопросом эксперты. Ситуация на юго-востоке Украины в центре внимания ОБСЕ. На эскалацию напряженности обратила внимание российская сторона. Обеспокоены положением дел в том числе за океаном, откуда и прилетели Javelin. Официальный представитель госдепа Хизер Науэрт в логике Вашингтона отметила, что конфликт в Донбассе может завершиться хоть завтра. Если свои войска с территории Украина выведет Россия. На западном информационном фронте без перемен.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".