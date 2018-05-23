Журналистов из-за дождей не везут на ядерный полигон в КНДР

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Личная встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына может не состояться 12 июня, как планировалось ранее. Об этом заявил президент Трамп. Выход на первые прямые переговоры оказался под угрозой из-за военных учений США и Южной Кореи, которые недавно возобновились у границ КНДР. Тем не менее, Пхеньян данные обещания, похоже, держит - и готовится показательно уничтожить свой основной ядерный полигон.

Иностранные журналисты, прилетевшие в северокорейский город Вонсан, неспешно садятся в автобус. Сначала - в гостиницу. Потом - к тестовому полигону Пунгери на северо-востоке страны. К тому самому, где в последние годы КНДР осуществляла все свои ядерные испытания. А теперь собирается взорвать сооружение на глазах всего мира, передает "ТВ Центр".

Уже в гостинице журналистам сообщат - добраться до полигона пока невозможно. Сильные дожди. Горную тропу, по которой нужно подниматься пешком, размыло. По мнению северокорейцев, ехать туда сейчас просто опасно. И можно бы уже засомневаться в том, что Пхеньян перейдет от слов к делу, однако в Пентагоне уверяют: демонтаж сооружений начался. Все видно на спутниковых снимках. И это крайне важно. Готовность КНДР ликвидировать свой ядерный потенциал - главное условие для встречи Дональда Трампа с Ким Чен Ыном. Вашингтон торгуется, заявляет, что присутствия одних журналистов недостаточно - нужны еще эксперты. А вот в Сеуле рады и тому, что есть.

"Правительство приветствует новость о том, что наши журналисты приглашены на мероприятие по демонтажу. Мы надеемся, что это событие проложит дорогу к саммиту США и КНДР", - указал официальный представитель южнокорейского министерства объединения Республики Корея Байк Тай-Хун.

Предварительно встреча глав США и Северной Кореи назначена на 12 июня в Сингапуре. В США даже отчеканили серию памятных момент с изображением Трампа и Кима. Но будут ли монеты пущены в оборот? Американский президент заявил, что это не точно.

"Встреча может не состояться 12 июня. Пройдет саммит или нет, вы узнаете совсем скоро. Если он не пройдет, возможно, он пройдет позже. Мы посмотрим, что случится - получится или нет. Если получится, то будет хорошо. Это будет здорово для Северной Кореи. Если этого не произойдет, то тоже будет не страшно", - заявил Трамп.

И такая риторика не случайна. Ехать в Сингапур Трампу следует лишь в том случае, если удастся вернуться с блестящими результатами. Политический конфуз ему ни к чему. Но именно к этому все и идет. Американская пресса уже пишет, что уничтожение северокорейского полигона - будто капля в море масштабной денуклеаризации. А главный переговорщик со стороны Северной Кореи и вовсе заявил, что Пхеньян никогда не пожертвует своим ядерным потенциалом в обмен на экономическую помощь. Это, к слову, то, что обещают сейчас КНДР Соединенные Штаты.

Обе стороны продолжают повышать ставки - КНДР на днях отменила очередные межкорейские консультации из-за учений США и Южной Кореи, а Пентагон отправил к берегам Японии группу эсминцев. Всё висит на тонком волоске. И сорваться может в любую минуту.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".