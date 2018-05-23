Кудрин не видит необходимости в расширении полномочий Счетной палаты

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Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что не видит необходимости в расширении полномочий своего ведомства. По его словам, у СП достаточно функций, которые еще не до конца освоены, и говорить можно об их уточнении. Кудрин также отметил, что Счетная палата может взять на себя часть функций Открытого правительства.

Необходимости в расширении полномочий Счетной палаты нет. Об этом в интервью ТАСС заявил глава ведомства Алексей Кудрин.

"Пока могу сказать, что тех полномочий, которые были даны ведомству уже под конец председательства Сергея Степашина и в период председательства Татьяны Голиковой - их уже немало и они еще не все освоены. Следует говорить не о расширении, а об уточнении этих полномочий, некоторых более четких формулировках", - сказал он.

По словам Кудрина, Счетная палата могла бы взять на себя часть функций Открытого правительства. В то же время он уточнил, что кабмин не отказывается от всего объема деятельности Открытого правительства. Тем не менее, Кудрин подчеркнул, что в прежнем виде оно работать не будет и Счетная палата настроена на то, чтобы заниматься этими функциями.

Кудрин заявил, что его ведомство в ближайшие три года может помочь правительству в более эффективном исполнении госпрограмм за счет цифровизации. По его оценке, за этот период "можно существенно поднять анализ и оценку результативности госпрограмм". Кудрин подтвердил, что СП будет участвовать в анализе того, насколько осуществимо выполнение майского указа президента мерами, предложенными правительством. Также сверхзадачей ведомства, по его словам, является участие в принятии решений о пересмотре госпрограмм или уточнении их целевых показателей.

"Для нас на первом месте будут те, которые президент поставил в приоритеты послания Федеральному собранию и в приоритеты майского указа", - заявил Кудрин.

Касаемо майского указа президента, глава СП заявил, что рассчитывает на то, что правительство озвучит источники финансирования для его выполнения на Петербургском экономическом форуме.

"Надеюсь, что на Петербургском международном форуме, который стартует в четверг, новое правительство прояснит источники. Я пока не участвовал в обсуждении этих источников", - сказал Кудрин.

Он также уточнил, что возглавляемый им ранее Центр стратегических разработок уже представил свой вариант, в котором предложил не повышать налоги, но отказаться от ряда льгот.