В Петербург съезжаются участники Международного экономического форума

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В Санкт-Петербург съезжаются политики, экономисты, инвесторы со всего мира. В четверг там официально откроется Международный экономический форум, в среду стартовый день. Участники общаются и знакомятся. В ближайшее время им предстоит обсудить главные вопросы мировой экономики и заключить многомиллиардные контракты. Также пройдут переговоры на высшем уровне.

Автомобили у здания экспофорума сменяют друг друга каждую минуту. В ближайшие три дня именно отсюда будут приходить главные мировые новости. Вместе с Владимиром Путиным искать пути к экономике доверия - именно это девиз форума в Санкт-Петербурге - приедут японский премьер Синдзо Абэ, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард и президент Франции Эммануэль Макрон, передает "ТВ Центр".

Стартовый день форума. Официальное открытие в четверг. В среду участники, а их более 15 тысяч, знакомятся и общаются. Здесь представители более чем 100 стран мира. Особый статус у "гостей". В этом году это Япония и Франция. У них, и у Саудовской Аравии отдельные павильоны. Бизнесмены общий язык находят быстро. "Вот так бы и политики!" - все чаще слышится в кулуарах форума.

Задачи, стоящие перед делегатами, Владимир Путин обозначил в своем приветствии. Оно опубликовано на сайте Кремля: "Важно не допускать искусственных ограничений в многосторонней торговле и финансах, в производственной и инвестиционной сферах, исправить дисбалансы, существующие на мировых рынках. И конечно, необходимо стремиться к повышению уровня взаимного доверия, к продвижению многоплановых интеграционных процессов. Россия всегда открыта для такого партнёрства и совместной работы".

Об этом свидетельствует и график российского президента. На форуме он встретится с иностранными инвесторами и руководителями мировых СМИ. В сочинской резиденции главы государства до открытия форума уже успела побывать делегация Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель. Теперь черед французского лидера. Для подготовки к визиту в Россию Эммануэль Макрон, пишет французская пресса, даже встречался с историками и философами, которые занимаются изучением нашей страны. Европа, похоже, созрела для диалога.

Американский президент теперь не просто эксцентричный политик, сумевший одним лишь жестом унизить французского лидера, что тот, не моргнув глазом, стерпел. Речь о куда более серьезной угрозе - Трамп выдвигает Ирану ультиматум. Остальные участники ядерной сделки за бортом. То, что на питерском форуме придётся как-то комментировать политику своего президента, понимает и американский посол в России Джон Хантсман. Он отменил запланированное выступление на панельных дискуссиях форума.

Но и в кулуарах форума господина Хантсмана обязательно спросят о торговых войнах, развязанных США. В марте Америка ввела ввозные пошлины на сталь и алюминий. Япония и Россия предупредили о возможном ответе. Путин и Абэ будут обсуждать действия Вашингтона в рамках встречи на экономическом форуме. В Санкт-Петербурге состоится и дискуссия по внутриполитическим вопросам. С членами нового правительства эксперты форума обсудят реализацию нового майского указа президента.

"Поставлены новые задачи. Всем интересны нюансы. Как это будет достигаться? Каков настрой у правительства. Как оно видит какие-то решения? Этот очень любопытно и очень интересно", - отметил председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

Главное везде успеть. Размеренность - это явно не про Петербургский экономический форум. Ну а сумма подписанных контрактов лучше всего покажет, готовы ли наши партнеры строить экономику доверия.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".