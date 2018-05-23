В Иркутской области найдены человеческие останки, которым 50 тысяч лет

Теги: Общество история археология

Сенсационное открытие совершили иркутские археологи. Учёные обнаружили самые древние на территории Евразии останки человека. Им примерно 50 тысяч лет. Уникальная находка ждала исследователей в Тункинской долине. До этого древнейшими считались останки, найденные в начале прошлого века там же, в Иркутской области, у реки Ангары.

Эти находки претендуют не меньше, чем на мировую сенсацию. Два образца фрагментов костей человека, обнаруженные во время раскопок на археологическом памятнике Туяна, по результатам экспертизы - самые древние останки в иркутском регионе, передает "ТВ Центр".

Находки уже два году путешествуют по лабораториям. На то, чтобы установить их возраст, ушло более полутора лет. Антропологи использовали радиоуглеродный метод. Часть находок со стоянки "Туяна" исследуют в немецком институте Макса Планка. Из-под земли их извлекли еще в 2016 году. Во время экспедиции в Тункинской долине, где археологи исследовали местность на предмет исторической ценности. Здесь собирались строить дорогу. На территории более 5 тысяч квадратных метров были найдены несколько тысяч фрагментов костей, каменных орудий, изделия из топаза и горного хрусталя. При разборе коллекции палеонтологи отметили два фрагмента кости человека. Результаты экспертизы антропологических остатков поразили.

"Если о костях 30 тысячелетия можно говорить с уверенностью, что это Нomo Sapiens, то о костях 50 тысячелетия надо думать и смотреть. Здесь может быть и неандерталец, и денисовец, и тот же Нomo Sapiens", - рассказал руководитель экспедиции Евгений Роговской.

До настоящего момента самые древние на данный момент человеческие останки были найдены в Приангарье в начале XX века академиком Герасимовым. Детские погребения, 20 тысяч лет до нашей эры. Если палеогенетические исследования подтвердят, что найденные останки принадлежат человеку "современного" типа, то та кость, которая старше 50 тысяч лет, вообще может оказаться древнейшей находкой Нomo Sapiens на территории Евразии.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".