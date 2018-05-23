Сирия заявила о попытке США втянуть арабские страны в конфликт с Дамаском

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Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что Вашингтон хочет втянуть арабские страны в прямой конфликт с Дамаском, а также выкачать из них дополнительные средства. При этом Микдад подчеркнул, что США в итоге не выведут свои войска.

США пытаются втянуть арабские страны в прямой конфликт с Дамаском, а также выкачать из них дополнительные средства, заявил заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад, передает РИА Новости.

Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что тот хотел бы вывести американских военных из Сирии. После этого министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр отметил, что Катар должен отправить свои войска в Сирию, если не хочет лишиться американской военной поддержки.

"Основная цель подобных заявлений - это выкачивание средств из арабских стран, это вынудит их платить больше в казну США, которая, возможно, пуста. А также втягивание арабских стран в прямой конфликт, насколько я могу предположить, с сирийским правительством, а это опасная ситуация", - рассказал Микдад.

Он добавил, что арабские страны должны не участвовать в убийстве сирийцев и избежать большей вовлеченности в конфликт.

При этом Микдад считает, что США в итоге не выведут свои войска.

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