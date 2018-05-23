Минкультуры предложило ограничить доступ к Booking.com в России

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Министерство культуры поручило Ростуризму рассмотреть предложение об ограничении работы сервиса Booking.com в России. Свое решение агентство предоставит до 4 июня. Ранее один из отечественных туроператоров обратился в Минкультуры с просьбой заблокировать Booking.com в ответ на американские санкции.

Министерство культуры поручило Федеральному агентству по туризму изучить целесообразность запрета сервиса бронирования гостиниц Booking.com в России, сообщает РБК.

Свое решение о целесообразности закрытия сервиса в России Ростуризм предоставит до 4 июня.

Ранее туроператор "Свой ТС" направил в Минкультуры письмо с предложением заблокировать в России деятельность Booking.com в ответ на санкции США против России.

"Для многих российских отелей канал продаж Booking.com остается единственной площадкой, таким образом, львиная доля индивидуальных бронирований - более 70% - в отелях России контролируется американской корпорацией, которая получает возможность хранить и анализировать данные о туристах", - сообщил руководитель турфирмы.