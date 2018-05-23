В Азербайджане задержали киберпреступников из России и Украины

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Служба госбезопасности Азербайджана сообщила о задержании гражданина России Павла Лунина. Он, а также арестованный гражданин Украины Андрей Серб подозреваются в "присвоении миллионных сумм из азербайджанских банков киберпутем".

В Азербайджане местная Служба госбезопасности сообщила об аресте иностранных киберпреступников. Среди них - гражданин России, передает РИА Новости.

Имя задержанного россиянина - Павел Лунин. Также арестован гражданин Украины Андрей Серб. Их подозревают в "присвоении миллионных сумм из азербайджанских банков киберпутем".

В мае 2018 года было зафиксировано создание формальных компаний, открытие их банковских счетов, использование pos-терминалов азербайджанских банков для совершения киберпреступлений. В Службе госбезопасности отметили, что с банковских счетов иностранцев на счета в местных банках перечислялись миллионы. Затем они перенаправлялись на различные счета в банках СНГ... в результате чего наносился материальный ущерб банкам.

Позднее удалось установить личности подозреваемых. Их банковские счета были заморожены.

"Лунин Павел Сергеевич и Серб Андрий Борисович привлечены к уголовной ответственности по статьям 177 (кража) и 272 (неправомерное завладение компьютерной информацией) УК АР (от двух до пяти лет). В их отношении решением суда избрана мера пресечения в виде ареста. В настоящее время следственно-оперативные мероприятия СГБ продолжаются", - подчеркнули в ведомстве.