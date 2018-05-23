Канатную дорогу между "Лужниками" и Воробьевыми горами не успеют открыть к ЧМ

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Канатную дорогу от Воробьевых гор до стадиона "Лужники" в Москве не успеют открыть к чемпионату мира по футболу. Ее запустят уже после спортивного мероприятия.

Канатная дорога между стадионом "Лужники" и Воробьевыми горами будет запущена после окончания чемпионата мира по футболу, об этом агентству "Москва" сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Канатная дорога будет запущена уже после окончания чемпионата мира, она не планировалась изначально. Мы специально построили все капитальные сооружения, потому что понимали, что на два месяца все фундаментальные работы будут остановлены. В целом дорога построена полностью, там ведутся пусконаладочные работы, но официально все бумаги они получат после ЧМ", - рассказал Хуснуллин.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Самара, Волгоград, Ростов-на-Дону, Калининград, Екатеринбург и Саранск.

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