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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев не выплатил в бюджет СНГ более 300 миллионов рублей. По ее словам, за последние четыре года Украина не внесла ни копейки в единый бюджет органов Содружества.

Украина не выплатила в бюджет СНГ более 300 миллионов рублей заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

"За четыре с небольшим года Украина не внесла ни копейки в единый бюджет органов СНГ, тем самым создав существенные финансовые трудности в работе организации. На сегодняшний день суммарный объем невыплаченных Украиной денежных средств составляет более 300 миллионов рублей", - заявила Захарова на брифинге.

Кроме того, она сообщила, что выход Украины из СНГ при цивилизованном подходе может занять около года. "Говорить об участии Киева в уставных органах СНГ уже давно не приходится. На практике указанное решение украинских властей сводится к закрытию представительства при штаб-квартире СНГ в Минске и отзыве двух работавших в нем дипломатов", - подчеркнула дипломат.

Также она отметила, Москва рассматривает заявление президента Украины на этот счет "как очередную показательную акцию, направленную на то, чтобы произвести впечатление на своих западных спонсоров", передает "Интерфакс". Она добавила, что от этих "политизированных действий Киева пострадавшими окажутся простые граждане Украины".

До этого украинский президент Петр Порошенко поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ и "окончательно закрыть" украинское представительство при соответствующих институтах в Минске.

Кроме того, он отметил, что Украина выйдет из договоров, заключенных в рамках СНГ, если они не соответствуют национальным интересам.

По словам представителя главы государства в Верховной раде Ирины Луценко, Киев не намерен денонсировать соглашения, которые касаются транзита, признания дипломов и трудоустройства.