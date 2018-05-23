Минкультуры разъяснило ситуацию с Booking.com

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Сервису Booking.com ничего не угрожает, Минкультуры против его блокировки в России. Ведомство уточнило, что запрос туроператора по блокировке сервиса, который был направлен министерством в Ростуризм, носит технический характер.

Министерство культуры категорически против блокировки сервиса бронирования гостиниц Booking.com, об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что Минкультуры поручило Федеральному агентству по туризму изучить целесообразность запрета Booking.com в России. В апреле туроператор "Свой ТС" направил в министерство письмо с предложением заблокировать в России деятельность Booking.com в ответ на санкции США против России.

"Минкультуры России не имеет полномочий по запрету на использование сервиса Booking.com, равно как и планов по какому-либо регулированию его деятельности на территории Российской Федерации. Более того, ведомство категорически против подобной постановки вопроса в принципе", - сообщили в министерстве.

В Минкультуры объяснили, что запрос туроператора был отправлен в Ростуризм с целью подготовки ответа.

"Это абсолютно стандартная процедура, которая носит технический характер", - пояснили в пресс-службе.

Также блокировку сервиса опровергли и в Ростуризме. Агентство отмечает, что Booking.com востребован российскими гражданами для организации самостоятельных турпоездок по стране и за рубеж.