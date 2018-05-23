Автомобили проекта "Кортеж" могут сделать электрическими

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Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что автомобили проекта "Кортеж" в перспективе могут сделать электрическими. По его словам, экспорт машин, которые начали выпускаться под брендом Aurus, будет возможен не раньше 2020 года. Самым массовым автомобилем в линейке должен стать внедорожник, разработка которого завершится в 2019 году.

Российские автомобили проекта "Кортеж" в перспективе могут стать электрическими. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

"Мы сформировали конструкцию автомобиля таким образом, что со временем она позволяет "докрутку". В перспективе можем сделать его полностью электрическим", - сказал он.

Мантуров сообщил, что автомобили, которые начали выпускаться под брендом Aurus, будут экспортироваться не раньше конца 2020 года. Однако, потенциальных заказчиков начнут регистрировать после ближайшего Московского автосалона. По словам Мантурова, самым массовым автомобилем линейки станет внедорожник.



"Это более массовый продукт, как практика показала. Мы рассчитываем на SUV. Появление SUV как индустриальной единицы это конец следующего года. В конце этого года мы получим прототип", - сказал он.