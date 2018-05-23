В Москве за 7 лет заменено 29 тысяч лифтов в жилых домах

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В Москве за последние несколько лет заменили больше 30 тысяч лифтов. Причём, город отказался от продления сроков службы и ремонтов. В среду предприятие "Мослифт" накануне его 65-летия посетил Сергей Собянин. Мэр столицы поблагодарил сотрудников компании за эффективную работу, а также выслушал их просьбы и пожелания.

Новейшая отечественная разработка - энергоэффективный лифт "Стриж". Он порхает с этажа на этаж со скоростью полтора метра в секунду. В испытательной шахте тестируют новый образец лифта, собранного на этом заводе, передает "ТВ Центр". Кабина непрерывно то поднимается, то отпускается на протяжении почти 500 часов. Таким образом определяется износостойкость оборудования.

Лифт рассчитан на 10 человек. Все процессы контролируются дистанционно. В лифте несколько камер видеонаблюдения. На стендах представлены и другие разработки "Мослифта" . Большие грузовые кабины, лестничные подъемники для колясок.

Производство осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин и поздравил работников с юбилеем предприятия. "Я вас хотел поблагодарить, потому что за последние годы мы заменили почти треть лифтового хозяйства Москвы. Это колоссальная цифра, около 30 тысяч. Отказались от продления сроков службы, ремонтов и меняем на новое оборудование, новые лифты, отвечающее всем необходимым требованиям", - отметил Собянин.

На этом заводе сейчас собирают всего 150 лифтов год. Чтобы расширить производство, строят дополнительный цех. "Мы будем иметь три тысячи метров площади. Запускаем две поточные линии, это позволит нам увеличить производство до 1500 единиц в год. Нам понадобятся дополнительные специалисты, создадим 75 рабочих мест", - рассказал замдиректора "Мослифта" Антон Артемьев.

Даже не карьерная лестница, а лифт. В учебных классах предприятия аншлаг. Техники и инженеры повышают квалификацию и идут на повышение. Их рабочие места должны занять выпускники технических вузов. Обновленное производство откроется осенью этого года.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".