Движение по участку Северо-Западной хорды от Крылатской улицы запустят осенью

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Автомобильное движение по Северо-Западной хорде от улицы Крылатская до Можайского шоссе будет запущено уже этой осенью. Сейчас участок хорды готов более чем на 70 процентов.

Движение по участку Северо-Западной хорды от Крылатской улицы запустят этой осенью. Всего здесь построят пять пешеходных переходов. Строители установили более 700 метров шумозащитных экранов вдоль дороги, а в домах заменили около 18 тысяч окон на пластиковые. Из-за того, что жилые дома очень близко, работать приходилось только в дневное время и это далеко не все трудности, с которыми пришлось столкнуться, отмечает "ТВ Центр".

Несмотря на то, что машины поедут здесь уже осенью, последний участок хорды в Мнёвниках начнут строить в следующем году. Дело в том, что там надо строить мост через шлюзы канала имени Москвы.