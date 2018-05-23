Как обезопасить себя и своих питомцев от клещей

Теги: Общество лечение москва природа

В 18 районах Подмосковья сейчас высок риск пострадать от укусов клещей. А вероятность того, что насекомые окажутся переносчиками энцефалита, наиболее велика на севере Московской области. Саму столицу специалисты считают безопасной. Но просят всех, кто выезжает на природу, быть осторожными.

Маленький Амур потерял аппетит. Сил едва хватает на то, чтобы пить воду. Бесконечные визиты к ветеринару вместо прогулок по весеннему парку. Последняя из которых едва не закончилась трагедией, передает "ТВ Центр".

Домашние питомцы - в зоне особого риска. Весна добавила работы ветеринарам и пациенты, пострадавшие от укусов паразитов, у них на приеме почти ежедневно. Жалобы хозяев всегда одни и те же: потеря аппетита и сил у любимого питомца.

В лаборатории тяжелый диагноз ждет своего подтверждения 14 дней. И хотя все это время животное находится под пристальным вниманием владельцев, но и сами хозяевам должны соблюдать определенные правила. Ведь прогулки с четвероногими друзьями, весенние пикники и открытие дачного сезона совпадают с началом активности клещей. В этом году из-за ранней весны количество пострадавших от этих паразитов больше в 2 раза. Однако на территории столицы случаев инфицирования людей тяжелыми заболеваниями пока выявлено не было.

Туристам и любителям природы в этот период медики советуют обязательно делать прививки за два месяца до начала путешествия. Эта процедура совершенно бесплатна. Средства защиты существуют и для животных: ошейники, таблетки и специальные капли. Сейчас места, где могут обитать клещи и комары, обрабатывают специальными химикатами. В Москве подобные профилактические мероприятия проведены уже в большинстве парков и скверов.

Елена Сахно, "ТВ Центр".