Собянин: за последние годы заменена почти треть лифтового хозяйства Москвы

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Столичной компании "Мослифт" 23 мая исполняется 65 лет. За обеспечение комфортной жизни москвичей сотрудников крупнейшего лифтового предприятия в России поблагодарил Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения компании "ЛифтАвтоСервис" (филиал АО "Мослифт") поздравил коллектив с 65-летием предприятия и поблагодарил сотрудников за обеспечение комфортной жизни населения в столице, сообщает TVC.Ru.

"В Москве без лифтового хозяйства как без рук - еще можно на девятый этаж подняться, а выше - уже совсем тяжело. И от того как вы работаете во многом зависит комфорт проживания в нашем городе, здоровье людей, безопасность. Я хотел бы вас поблагодарить, за последние годы мы заменили почти треть лифтового хозяйства Москвы, это колоссальные цифры, около 30 тысяч", - сказал Собянин во время посещения предприятия.

Мэр напомнил, что в столице отказались от продления сроков службы, ремонтов. "Меняем на новое оборудование, современное, отвечающее всем необходимым требованиям. Я смотрел анализ работы лифтов Москвы, «Мослифт» уменьшил раз в 20 сроки ремонта после выхода (лифта) из строя. То, что произошла такая огромная динамика, это здорово, это прямо влияет на качество жизни. Спасибо, будем вам помогать, работайте на благо", - добавил он.

Собянин пообщался с сотрудниками компании, выслушал их просьбы и предложения. Они, в свою очередь, поблагодарили мэра за изменения, которые происходят в Москве, пригласили его приехать снова. Кроме того, работники предприятия подарили мэру мини-лифт.