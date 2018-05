В США родители через суд заставили 30-летнего сына съехать от них

Верховный суд штата Нью-Йорк удовлетворил иск американской пары Марка и Кристины Ротондо к своему 30-летнему сыну, который отказывался съезжать из их дома, сообщает канал ABC7.

Michael Rotondo, 30, speaks with reporters after a judge rules he must move out of his parents' home. https://t.co/zD9s4F6rv9 pic.twitter.com/upaHi1iDl4