В США родители через суд заставили 30-летнего сына съехать от них

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Американская пара подала в суд на своего 30 - летнего безработного сына за то, что он отказался съехать из их дома и выиграла дело. Мужчина назвал это решение "возмутительным" и намерен обжаловать его.

Верховный суд штата Нью-Йорк удовлетворил иск американской пары Марка и Кристины Ротондо к своему 30-летнему сыну, который отказывался съезжать из их дома, сообщает канал ABC7.

Michael Rotondo, 30, speaks with reporters after a judge rules he must move out of his parents' home. https://t.co/zD9s4F6rv9 pic.twitter.com/upaHi1iDl4 — syracuse.com (@syracusedotcom) 22 мая 2018 г.

Сообщается, что 30-летний Майкл Ротондо потерял работу восемь лет назад и с тех пор живет с родителями. За это время они неоднократно говорили ему, что нужно найти работу, несколько раз предлагали деньги на жилье (1,100 долларов) и пять раз направляли сыну уведомления о выселении через адвоката.

"Существуют вакансии даже для людей без опыта, устройся туда - ты должен работать", - говорилось в одном из писем.

Однако мужчина не торопился съезжать, а на вопросы про работу отвечал, что владеет своим небольшим бизнесом, но не сообщал каким.

В результате дело дошло до суда. Родители утверждали, что их сын никак не вкладывался в семейный бюджет и не помогал в работе по дому. Ротондо сообщил, что ничего не знал об их претензиях. Он также отказывался съезжать от родителей потому, что пытался вернуть право встречаться со своим сыном.

"Все эти годы никто и не ждал от меня, что я буду вкладываться в бытовые траты или помогать в домашних делах, и я думал, что всех устраивают такие условия", - сообщил он.

Ротондо пытался доказать судье, что он имеет право на шестимесячный срок для выселения, однако, ему было отказано. Мужчина назвал решение суда "возмутительным" и намерен обжаловать решение, чтобы выиграть больше времени.

По информации Daily Mail, ранее Ротондо учился в колледже, но вылетел оттуда из-за проблем с математикой. Затем он работал в магазине бытовой электроники, но уволился оттуда из-за того, что его заставляли работать в субботу, когда он мог видится со своим сыном. Он подал на компанию в суд за дискриминацию.

О том, как он потерял опеку над сыном, мужчина не распространяется, но настаивает, что решение суда было необоснованно.

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