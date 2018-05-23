Кабмин поручил Минфину подготовить законопроект о снижении акцизов на бензин

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Правительство России поручило Министерству финансов до 28 мая подготовить законопроект о снижении акцизов на бензин и дизельное топливо. Такое решение было принято на заседании правительства 22 мая.

Министерству финансов поручено до 28 мая подготовить законопроект о снижении акцизов на бензин и дизтопливо. Об этом сообщила пресс-служба правительства по итогам заседания 22 мая.

"Минфину России совместно с Минэнерго России и ФАС России до 28 мая 2018 года внести в правительство Российской Федерации в установленном порядке проекты соответствующих федеральных законов, предусматривающих снижение ставок акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо", - говорится в сообщении.

Размеры снижения акцизов были согласованы ранее в правительстве. Кроме того ведомствам поручено изменить структуру распределения доходов от этих акцизов между федеральным и региональными бюджетами.