В Донецке взорвалась маршрутка

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В центре Донецка взорвалось маршрутное такси. Фотография с горящим транспортным средством размещена в интернете. О жертвах и пострадавших ничего неизвестно.

Взрыв произошел в маршрутном такси Донецка. Об этом пишет "Газета.Ru".

На опубликованной очевидцами в Сети фотографии видно, как транспортное средство стоит на перекрестке. Из салона через люк валит черный густой дым.

Власти самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) пока никак не прокомментировали инцидент. О жертвах и пострадавших ничего неизвестно.

Пользователи соцсетей считают, что взрыв произошел из-за теракта или неосторожного обращения с оружием.

Накануне, 22 мая, взрыв прогремел в рейсовом автобусе в населенном пункте Дебальцево, который также находится под контролем ДНР. В результате происшествия погиб, по меньшей мере, один человек. Двое получили ранения. Позднее выяснилось, что в салоне взорвалась граната, которую перевозил в рюкзаке 14-летний подросток.