Генштаб сообщил об освобождении пригородов Дамаска от террористов

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Все пригороды Дамаска полностью освобождены от боевиков. Итоги беспрецедентной по своим масштабам операции в среду подвёл на брифинге Минобороны начальник главного оперативного управления Генштаба России Сергей Рудской.

Начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской в среду сообщил об освобождении пригородов Дамаска сирийскими военными. Правительственные войска очистили от исламистов лагерь Ярмук - последний оплот террористов в пригородах сирийской столицы, передает "ТВ Центр".

Благодаря работе российского Центра по примирению многие представители вооружённой оппозиции решили воспользоваться законом об амнистии. В провинцию Идлиб вывезли более трёх тысяч боевиков.

Накануне в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии рассказали, что свои дома в Восточной Гуте вновь смогли занять 66139 человек, что говорит о налаживании мирной жизни.

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