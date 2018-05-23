Генштаб сообщил об освобождении пригородов Дамаска от террористов
Теги: минобороны боевики Сирийский конфликт
Все пригороды Дамаска полностью освобождены от боевиков. Итоги беспрецедентной по своим масштабам операции в среду подвёл на брифинге Минобороны начальник главного оперативного управления Генштаба России Сергей Рудской.
Начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской в среду сообщил об освобождении пригородов Дамаска сирийскими военными. Правительственные войска очистили от исламистов лагерь Ярмук - последний оплот террористов в пригородах сирийской столицы, передает "ТВ Центр".
Благодаря работе российского Центра по примирению многие представители вооружённой оппозиции решили воспользоваться законом об амнистии. В провинцию Идлиб вывезли более трёх тысяч боевиков.
Накануне в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии рассказали, что свои дома в Восточной Гуте вновь смогли занять 66139 человек, что говорит о налаживании мирной жизни.
Читайте также:
Сирия заявила о попытке США втянуть арабские страны в конфликт с Дамаском
Армия Сирии освободила Дамаск от боевиков ИГ
Новости по теме Сирийский конфликт
-
23 мая 2018
Сирия заявила о попытке США втянуть арабские страны в конфликт с Дамаском
-
23 мая 2018
Российские военные раздали в пригороде Дамаска 10 тонн гумпомощи
-
22 мая 2018
В свои дома в Восточной Гуте и Хомсе за сутки вернулись 300 сирийцев
-
22 мая 2018
Лавров обсудил с Чавушоглу работу в "астанинском формате"