В Совфеде пригрозили ограничением вещания BBC в России

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В Совфеде пригрозили ограничением вещания телеканала и радио BBC в России, если телеканал Russia Today будут ущемлять в Великобритании. Ранее британский медирегулятор начал три расследования в отношении RT из-за подозрений в нарушении стандартов медиа.

Если телеканал Russia Today столкнется с ограничением вещания в Великобритании, то Россия предпримет аналогичные меры в отношении BBC, об этом РИА Новости заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

"Если RT столкнется в Великобритании с серьезным ограничением вещания, то аналогичные меры будут приняты и в Москве. Это очень серьезно ударит по работе BBC в России, а у них тут работает и телеканал, и радио", - сообщил сенатор.

Ранее британский медиарегулятор Ofcom начал три новых расследования в отношении Russia Today. Телеканал подозревают в нарушении стандартов, установленных для контента телевидения и радио. В российском МИД называли эти действия попыткой ограничить деятельность российских СМИ, которые публикуют неудобные для Лондона факты.

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