Милонов предложил приравнять велосипедистов к автолюбителям

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Депутат Госдумы Виталий Милонов обратил внимание на то, что велосипедисты нередко создают травмоопасные ситуации для пешеходов, пользуясь тротуарами в часы пик. В связи с этим депутат предлагает приравнять любителей двухколесного транспорта к автомобилистам и обязать их сдавать экзамен и проходить регистрацию.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов выступил с инициативой, согласно которой велосипедисты должны стать полноценными участниками дорожного движения, то есть быть приравнены к автолюбителям. Об этом пишет "Русская планета".

По словам депутата, подобная мера пойдет во благо как пешеходам, так и самим велосипедистам, так как последние нередко ездят по тротуарам в часы пик, создавая травмоопасные ситуации.

Согласно предложению Милонова, велосипедисты должны будут проходить регистрацию, как и водители легковых автомобилей, платить налоги, а также сдавать экзамен на знание правил дорожного движения.

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