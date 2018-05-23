В МИД России заявили о политизации Лондоном визового процесса

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В МИД России прокомментировали ситуацию с выдачей британской визы российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, заявив, что Лондон политизировал сам процесс получения виз. Также в ведомстве отметили, что в Великобритании "перестали утруждать себя объяснениями".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что действия Великобритании говорят о политизации процесса выдачи виз. Таким образом в МИД отреагировали на ситуацию с выдачей визы российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, передает "Интерфакс".

"Мы, конечно, видим политизацию этих вопросов. Мы не просто об этом сожалеем, мы считаем, что это не соответствует тем обязательствам, которые приняла на себя Великобритания", - сказала Захарова, добавив, что в Лондоне "перестали утруждать себя объяснениями".

Ранее в издании The Bell появилось сообщение со ссылкой на источники о том, что срок визы Абрамовича истек более трех недель назад, а новую ему не выдали. В окружении бизнесмена заявили, что задержка связана с непростой ситуацией в отношениях Москвы и Великобритании.

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