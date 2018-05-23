Мэр Риги отказался расторгать договор с Москвой о сотрудничестве

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Рига не будет расторгать договор о сотрудничестве с Москвой. Об этом заявил глава латвийской столицы Нил Ушаков. По его словам, сделать это призывает ряд оппозиционных депутатов в рижской думе.

Мэр Риги, глава коалиции в думе латвийской столицы Нил Ушаков заявил, что не будет выполнять требование некоторых оппозиционных депутатов и расторгать договор о сотрудничестве между правительствами Риги и Москвы. Об этом он написал в своем Facebook.

Он напомнил, что ранее оппозиционные депутаты Рижской думы Юта Стрике и Вилнис Кирсис потребовали у коалиции, чтобы та расторгла договор о сотрудничестве между столицами Латвии и России.

По его словам, в Рижской думе у таких парламентариев, как Стрике началась предвыборная кампания в Сейм, что приведет к появлению "самых дивных инициатив".

"Если же говорить о договоре с правительством Москвы - этому договору 17 лет. Он помогает, несмотря на все трудности и сложности, сохранять культурные и гуманитарные связи, причем не только с правительством Москвы, но и с самими москвичами. Договор мы будем беречь и защищать от политических истеричек", - написал Ушаков.

Кроме того, мэр Риги перечислил другие города Европы, у которых заключен аналогичный договор с Москвой. Он назвал в числе прочих Брюссель, Вену, Будапешт, Берлин, Афины, Мадрид, Рим, Лондон, Париж, Вильнюс и Таллин.