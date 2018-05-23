В Госдуме обсудили законопроект о наказании за соблюдение санкций

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Предложения по введению уголовной ответственности за исполнение иностранных санкций, в том числе американских, обсудили в среду в Госдуме на совете по законотворчеству. В совещаниях приняли участие представители обеих палат парламента, эксперты-финансисты и члены российского бизнес-сообщества.

В Госдуме в среду обсудили законопроект о наказании за соблюдение санкций. В первом чтении документ был принят 15 мая. Изначально за соблюдение антироссийских санкций предусматривалось наказание сроком до четырёх лет лишения свободы и крупные штрафы. Представители бизнеса попросили смягчить эту норму, опасаясь за деловой климат в стране.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, при рассмотрении документа во втором чтении депутаты учтут все предложения к поправкам. Парламентарии сделают всё, чтобы российский бизнес не пострадал. Ведь главная цель инициативы - защита интересов и безопасности наших граждан.