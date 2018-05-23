В Госдуме высказались против запрета госслужащим отдыхать в поддержавших санкции странах

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В Госдуме заявили, что вводить прямой запрет на поездки госслужащих в страны, которые ввели в отношении России санкции, неправильно. Уточняется, что для тех, кто не находится под ограничительными мерами ЕС, действует механизм "рекомендательного характера".

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что госслужащим не стоит запрещать ездить на отдых в страны, которые ввели санкции в отношении России. Его слова приводит "Интерфакс".

"Вопрос отдыха любого человека - госслужащего или нет - лежит в плоскости "прилично или неприлично", но не "законно или незаконно". Клеймить заграницу с трибуны, а потом ехать и смотреть, как она загнивает, - неприлично", - сказал Дегтярев.

Также депутат отметил, что не считает различные запреты в сфере туризма решением проблемы, напомнив при этом о том, что президент России Владимир Путин в своей инаугурационной речи употребил слово "репутация", говоря о будущей правящей элите.

Вместе с тем Дегтярев подчеркнул, что подобный запрет все же действует для многих служащих: в частности, для тех, кто находится под санкциями Евросоюза. Для остальных по вопросам поездок действует механизм "рекомендательного характера".

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