Жительница Уфы умерла после увеличения груди

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Уфимские следователи устанавливают обстоятельства смерти пациентки одной из клиник пластической хирургии Уфы. По данным местных СМИ, 33-летняя женщина умерла после операции по увеличению груди.

Жительница Уфы скончалась после пластической операции. Как сообщает МИР24, 33-летняя женщина сделала операцию в одной из частных клиник города. После выписки домой ее состояние ухудшилось, а спустя несколько дней она скончалась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека".

По данным местного портала proufu.ru, женщина перенесла операцию по увеличению груди.