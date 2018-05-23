Басманный суд арестовал экс-мэра Ялты по делу о превышении полномочий

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Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего мэра Ялты Андрея Ростенко по делу о превышении должностных полномочий. Предположительно, его задержание связано с выделением земельных участков под строительство объектов.

Бывший мэр Ялты Андрей Ростенко арестован по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

"Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении Ростенко меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 22 июля ", - говорится в сообщении.

Ростенко был задержан накануне в Москве. По данным СМИ, его задержание связано с выделением территорий под строительство объектов. В частности, внимание правоохранительных органов привлек вывод земель из санатория МВД России в Алупке.