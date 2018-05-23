Акцизы на бензин и дизельное топливо снизят 1 июля

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До 1 июля 2018 года должны быть снижены акцизы на бензин и дизельное топливо, заявил вице-премьер России Дмитрий Козак. В правительстве полагают, что подобные меры стабилизируют ситуацию на рынке, но не повлекут за собой резкое падение цен. При этом выпадающие доходы бюджета могут составить более 100 миллиардов рублей.

Вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что акцизы на бензин и дизельное топливо будут снижены с 1 июля 2018 года. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на эфир "России 24".

Козак уточнил, что акцизы на дизельное топливо будут снижены на две тысячи рублей с тонны от действующей ставки, на бензин - на три тысячи рублей с тонны от текущего размера акциза.

Вице-премьер подчеркнул, что подобные меры призваны поспособствовать стабилизации ситуации на рынке, однако падения цен на бензин они не повлекут, так как свое действие продолжат некоторые другие факторы.

Вместе с тем Козак отметил, что выпадающие доходы бюджета могут составить более 100 миллиардов рублей.

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