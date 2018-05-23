Встреча Путина и Макрона в Петербурге состоится 24 мая

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Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон встретятся в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге 24 мая. Главы государств обсудят региональные и международные вопросы, а также двустороннее франко-российское сотрудничество. По итогам переговоров пройдет совместная пресс-конференция.

Представители посольства Франции в России сообщили, что встреча лидеров двух стран Эмманюэля Макрона и Владимира Путина состоится в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге 24 мая. Об этом пишет РИА "Новости".

Отмечается, что главы государств обсудят актуальные региональные и международные вопросы, а также двустороннее франко-российское сотрудничество. Ожидается, что по итогам переговоров будут подписаны несколько документов, а завершится все совместной пресс-конференцией.

При этом на следующий день, 25 мая, Макрон посетит Пискарёвское мемориальное кладбище, чтобы почтить память жертв блокады Ленинграда. Затем президент Франции станет участником пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

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