МИД России назвал санкции США против Венесуэлы "лицемерными"

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала санкции США против Венесуэлы "лицемерными", подчеркнув, что Москва выступает категорически против принимаемых в обход устава ООН ограничений. Ранее президент Штатов Дональд Трамп запретил американским гражданам и юридическим лицам совершать операции с суверенным долгом Венесуэлы.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала "лицемерными" санкции, введенные Соединенными Штатами Америки в отношении Венесуэлы. Ее слова приводит РИА "Новости".

"Россия категорически против произвольных противоправных рестриктивных мер, эмбарго и санкций, принимаемых против суверенных государств в обход устава ООН", - заявила Захарова.

В понедельник, 21 мая, президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий американским гражданам и юридическим лицам совершать операции с суверенным долгом Венесуэлы, а также с государственными активами этой страны.



20 мая в Венесуэле состоялись выборы нового главы государства. Набрав 6,19 миллиона голосов, победу одержал Николас Мадуро. Позднее ряд стран, в том числе США, Канада и Австралия, заявили, что не признают итоги этих выборов легитимными.

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