В июне откроется новый 200-километровый участок трассы Москва - Санкт-Петербург

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В июне откроется участок трассы М11 "Москва - Санкт-Петербург" протяженностью более 200 километров. Как сообщили в пресс-службе "Автодора", новый отрезок обеспечит сквозной проезд по 330 километрам новой автомагистрали. Тарифы на проезд всего участка уже определены.

В июне откроется для движения участок трассы М11 "Москва - Санкт-Петербург" протяженностью более 200 километров. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу государственной компании "Автодор".

"В июне откроется для движения 200-километровый участок М11 в Тверской и Новгородской областях (334 километр-543 километр). Он станет продолжением действующих участков М11 в Тверской области (50 километров в обход Торжка и 70 километров в обход Вышнего Волочка)", - говорится в сообщении.

Таким образом, с июня по новой трассе будет доступен сквозной проезд по участку в 330 километров - почти половине всей М11. Тарифы на проезд по всему участку уже определены. Расчетная скорость движения про автомагистрали составит 150 километров в час.

"Автодорога пройдет по территориям Центрального и Северо-Западного федеральных округов, по Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областям в обход всех населенных пунктов. Соответственно, на новой магистрали создается новая, с нуля, инфраструктура", - отметили в "Автодоре".