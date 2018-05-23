По факту крушения вертолета в Ставропольском крае заведено уголовное дело

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СКР завел уголовное дело по факту крушения Ми-2 в Ставропольском крае. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося. Ранее следователи сообщали, что на месте катастрофы обнаружены попытки скрыть факт произошедшего.

В Следственном комитете России заявили о возбуждении уголовного дела по факту крушения вертолета Ми-2 в Ставропольском крае, передает РИА "Новости".

Дело завели по статье о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ми-2 потерпел крушение 16 мая рядом с поселком Мирный Курганского района Ставропольского края. 62-летний пилот был доставлен в больницу с ожогами более 70 процентов тела, позднее он скончался. В СК заявили, что на месте катастрофы были обнаружены следы попыток скрыть факт происшествия.

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