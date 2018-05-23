Подготовка встречи Путина и Трампа пока так и не началась
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Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что подготовка к возможной встрече Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом пока так и не началась. Ушаков добавил, что процесс замер "на стадии 20 марта", когда Трамп пригласил Путина на переговоры в Вашингтон.
Потенциальная встреча президента России Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа пока не имеет точной даты, более того - ее пока даже не начали готовить. Об этом рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков, передает ТАСС.
По словам Ушакова, подготовка "замерла на стадии 20 марта", когда Трамп пригласил Путина встретиться в Вашингтоне или другом месте.
Ранее Трамп заявил, что не исключает возможность переноса встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, запланированной на 12 июня в Сингапуре. Вместе с тем американский лидер отметил, что если Пхеньян пойдет на сделку с Вашингтоном, это сделает Северную Корею "богатой", а самого Ким Чен Ына - "счастливым".
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