Путин посетил юношеский турнир по дзюдо в Петербурге
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Владимир Путин приехал на юношеский турнир по дзюдо памяти тренера Анатолия Рахлина. С посещения турнира начинается трехдневная программа пребывания президента в Петербурге, включающая переговоры с Эммануэлем Макроном и выступление на экономическом форуме.
Президент России Владимир Путин прибыл во дворец спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге, где проходит шестой юношеский турнир по дзюдо памяти тренера Анатолия Рахлина.
Как передает РИА Новости, ожидается, что глава государства посмотрит финальные схватки и наградит победителей.
С посещения турнира начинается трехдневная программа пребывания Путина в Петербурге, включающая переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, выступление на Петербургском международном экономическом форуме и участие в панельной дискуссии "Бизнес-диалог Россия - Япония".
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