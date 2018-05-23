Путин посетил юношеский турнир по дзюдо в Петербурге

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Владимир Путин приехал на юношеский турнир по дзюдо памяти тренера Анатолия Рахлина. С посещения турнира начинается трехдневная программа пребывания президента в Петербурге, включающая переговоры с Эммануэлем Макроном и выступление на экономическом форуме.