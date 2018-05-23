На Украине создадут новый тип войск

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Петр Порошенко объявил о создании на Украине нового типа войск. Им станет морская пехота. Вместе с тем ранее в стране переименовали Высокомобильные десантные войска, которые теперь называются Десантно-штурмовыми. Таким образом хотели избежать совпадения аббревиатур с российскими ВДВ.

Президент Украины Петр Порошенко в ходе своего визита в Николаев сообщил о скором появлении в структуре ВМС страны нового типа войск. Об этом пишут "Николаевские новости".

Речь идет о появлении в ВМС Украины войск морской пехоты.

Вместе с тем ранее стало известно о переименовании Высокомобильных десантных войск страны в Десантно-штурмовые войска. Подобную меру власти Украины приняли для того, чтобы аббревиатура десантных подразделений не совпадала с российскими ВДВ.

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