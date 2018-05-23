В КХЛ появился первый британский хоккеист

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Казахстанский хоккейный клуб "Барыс" подписал контракт до 2019 года с Беном О'Коннором, который стал первым британским игроком в КХЛ. Ранее О'Коннор играл за "Шеффилд Стиллерс", забросив в минувшем сезоне 14 шайб и сделав 39 передач.

В Континентальной хоккейной лиге появился первый игрок из Великобритании: казахстанский "Барыс" подписал контракт с 29-летним Беном О'Коннором, который последние три с половиной сезона выступал за "Шеффилд Стиллерс" Британской элитной хоккейной лиги. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Контракт рассчитан до 30 апреля 2019 года.

В минувшем сезоне за "Стиллерс" О'Коннор забросил 14 шайб и сделал 39 передач, проведя в составе 55 матчей. Ранее он отметился выступлениями за казахстанские "Арлан" и "Сарыарку".

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