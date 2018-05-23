Booking ответил на предложение заблокировать сервис в России

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Booking.com отреагировал на инициативу о блокировке ресурса на территории России. Как заявили представители компании, сервис только способствует развитию туризма в стране.

Booking.com ответил на призыв одного из российских туроператоров заблокировать ресурс на территории России. По словам представителей сервиса, он способствует развитию туризма в стране.

"Booking.com способствует развитию туризма в России, привлекая путешественников со всего мира в российские отели. Мы помогаем развивать бизнес более 70,5 тысячам всевозможных объектов размещения, которые предлагают своим клиентам услуги по размещению в России через нашу платформу", - заявили в компании.

Ранее один из российских туроператоров обратился в Министерство культуры с призывом запретить Booking.com на территории России в качестве ответа на западные санкции.

Минкульт поручил Ростуризму рассмотреть такую возможность. Однако в ведомствах заявили, что выступают против блокировки, поэтому работе сервиса на территории России ничего не угрожает.