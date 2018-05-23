В США участились случаи передозировок неизвестным наркотиком

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В Нью-Йорке все чаще происходят случаи передозировки неизвестным наркотиком. Его описывают как "марихуану синтетического происхождения" или просто К2. Данные о пострадавших разнятся - в полиции говорят о 56 людях, в департаменте здравоохранения - о 84-х. Совершено уже 15 арестов.

В Нью-Йорке все чаще обнаруживаются случаи передозировок наркотиком, который описывают как "марихуана синтетического происхождения" или сокращенно К2. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на NY Post.

Только с 19 мая стало известно о 56 пострадавших, эту цифру называют в полиции. При этом, согласно данным департамента здравоохранения, передозировки выявлены у 84 человек. В настоящее время правоохранительные органы пытаются выявить источник поступления вещества. Уже совершено 15 арестов.

Внешне К2 похож на обычную марихуану, однако в Нью-Йорке ее запрещено принимать не в медицинских целях. За хранение незначительного количества (до 25 граммов) нарушителю грозит штраф от 100 до 200 долларов.

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