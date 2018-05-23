Кабмин Украины запретил ввоз шифера из России

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Кабмин Украины принял решение о запрете на ввоз в страну российского шифера в ответ на "дискриминационные и недружественные" действия России. Ожидается, что такая мера улучшит положение украинских производителей.

Кабинет министров Украины дополнил список российских товаров, ввоз которых не разрешается на украинскую таможенную территорию. Теперь запрещен импорт шифера из России.

"Ожидается, что такая мера улучшит положение украинских производителей, сохранит рабочие места, уменьшит социальное напряжение в регионах, увеличит поступления в бюджет от налогообложения объемов собственного производства", - говорится в сообщении на сайте украинского кабмина.

В запрещенный список также попал товар, который классифицируется по таможенному коду 3102 40 10 00 (смеси нитрата аммония с карбонатом кальция или иными неорганическими веществами, которые не являются удобрениями, с вместимостью азота не более 28%).

Новый запрет вступит в силу через десять дней после опубликования постановления.

На Украине в 2016 году вступило в силу постановление о запрете ввоза в страну ряда российских товаров. В конце 2017 года действие постановления было продлено до 2019 года. В запретный список, в частности, включены хлебобулочные, мучные, кондитерские изделия, шоколадные конфеты, мясо, рыба, кофе, чай, детское питание.

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