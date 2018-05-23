Фетисов позвал Ди Каприо и Джима Керри сыграть в хоккей на Северном полюсе

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Вячеслав Фетисов рассказал о запланированном на весну 2019 года товарищеском хоккейном матче на Северном полюсе, отметив, что позвал принять в нем участие американских звезд кино Леонардо Ди Каприо и Джима Керри. Игра должна пройти на базе дрейфующего арктического лагеря экспедиции Русского географического общества "Барнео".

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов заявил, что обратился к американским актерам Леонардо Ди Каприо и Джиму Керри с предложением поучаствовать в товарищеском матче на Северном полюсе. Слова Фетисова приводит РИА "Новости".

"Керри с интересом воспринял это предложение. Ди Каприо сказал, что не умеет кататься на коньках, но как я знаю, он уже занимается этим вопросом", - сказал Фетисов, добавив, что на участие уже согласились "все наши великие хоккеисты", а также что в данном вопросе важно охватить как можно больше известных людей.

Уточняется, что матч может пройти весной 2019 года на базе дрейфующего арктического лагеря экспедиции Русского географического общества "Барнео".

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