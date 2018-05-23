Виновник ДТП с погибшим байкером получил 2 года колонии

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Участник смертельного ДТП на Кутузовском проспекте, в котором погиб байкер Аркадий Дымов, получил два года колонии. Такое приговор в среду огласил суд в Москве. 20-летний студент Аркадий Смелов находился на пассажирском сиденье. ДТП произошло из-за того, что молодой человек, будучи пьяным, резко дернул руль автомобиля.

Дорогомиловский суд Москвы приговорил жителя Подмосковья Аркадия Смелова к двум годам колонии-поселения за ДТП, в котором погиб байкер Аркадий Дымов. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

Кроме того, 20-летний молодой человек должен выплатить родителям погибшего мотоциклиста более 1,3 миллиона рублей в качестве компенсации морального и материального ущерба.

Резонансное ДТП произошло 26 июня прошлого года на Кутузовском проспекте. Смелов находился на пассажирском сиденье внедорожника Mercedes Benz. Во время езды он резко дернул руль автомобиля вправо. В результате маневра автомобиль сбил мотоцикл Yamaha, который двигался по соседней полосе в колонне других байкеров.

После ДТП Смелов пересел на водительское сидение и скрылся с места происшествия. Байкер от полученных травм скончался.