СМИ: Сергей Лавров посетит КНДР 31 мая

Теги: Политика кндр лавров

В СМИ появилась информация о запланированном на 31 мая визите министра иностранных дел России Сергея Лаврова в КНДР. Информации о том, какова будет повестка визита, в настоящий момент нет.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит КНДР 31 мая, передает "Интерфакс" со ссылкой на источники РБК в департаменте информации и печати ведомства.

Данных о повестке визита Лаврова в Северную Корею, а также прочих подробностей в настоящий момент нет.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не исключена возможность переноса его встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, запланированной на 12 июня в Сингапуре. Вместе с тем американский лидер отметил, что если Пхеньян все-таки согласится пойти на сделку с Вашингтоном, это сделает Северную Корею "богатой", а самого Ким Чен Ына - "счастливым".

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