Госдума приняла в первом чтении законопроект о "микродолях"

Теги: госдума Законопроект жилье

Законопроект о запрете дробить квартиры на "микродоли" прошел первое чтение в Госдуме. По словам одного из авторов инициативы Павла Крашенинникова, проект закона направлен на борьбу с "резиновыми" квартирами и незаконной миграцией.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается запретить оформление и продажу "микродолей" в жилых помещениях, передает "Интерфакс".

Согласно предлагаемым поправкам, будет запрещено регистрировать в квартирах жильцов, если на каждого из них будет приходиться меньше необходимой нормы площади (в Москве это десять квадратных метров), а также делить жилплощадь на "микродоли". Правило не будет распространяться на случаи, когда доля в праве собственности на жилое помещение возникает в результате приватизации или при наследовании жилого помещения.

По словам одного из авторов инициативы, председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, проект закона направлен на борьбу с "резиновыми" квартирами и незаконной миграцией.

"Сейчас перепродажа таких незначительных долей активно используется "черными риелторами" в целях выселения остальных собственников жилья и завладения недвижимостью за бесценок. Получив право собственности на "микродолю", которая сейчас может составлять даже 15 квадратных сантиметров, они вселяются в квартиру или дом и создают проживающему в нем совладельцу невыносимые условия для жизни", - пояснил Крашенинников.

Читайте также:

Госдума приняла закон о контрсанкциях. Главное

В Госдуме высказались против запрета госслужащим отдыхать в поддержавших санкции странах

В Госдуме обсудили законопроект о наказании за соблюдение санкций

В Госдуму внесли законопроект о госмонополии на спирт