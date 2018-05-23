Открыта горячая линия для сообщений о нарушениях во время ЧМ-2018

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Во время проведения в России Чемпионата мира по футболу 2018 года будет работать горячая линия. С ее помощью можно будет как сообщить о нарушениях на транспорте и объектах инфраструктуры, так и проконсультироваться по вопросам безопасности.

Представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова рассказала об открытии горячей линии, по которой можно будет сообщить о нарушениях в ходе подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года в России. Работать линия будет и во время проведения мундиаля, пишет ТАСС.

Чтобы сообщить об обнаруженных нарушениях на воздушном, железнодорожном и водном транспорте, а также на объектах инфраструктуры, нужно будет позвонить по телефону 8-495-785-70-00, добавочный 169.

Также горячей линией можно будет воспользоваться, чтобы проконсультироваться по вопросам транспортной безопасности, стоимости проезда и работе транспортной полиции.

ЧМ-2018 по футболу в России стартует 14 июня и закончится 15 июля, мундиаль примут 11 городов. Соперниками россиян в группе А станут Саудовская Аравия, Египет и Уругвай.

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