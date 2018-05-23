Помпео заявил о "работе" России по дестабилизации ситуации на Балканах

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Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Россию и Турцию в дестабилизации ситуации на Балканах. Штаты же, по его словам, ищут стратегию, которая позволила бы им занять лучшее положение. Ранее в Черногории открылся форум по трансатлантической безопасности и безопасности в Юго-Восточной Европе.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майкл Помпео заявил, что в дестабилизации ситуации на Балканском полуострове принимают участие Россия и Турция. Его слова приводит РИА "Новости".

"По Боснии… мы понимаем риски. Мы считаем, что регион очень важен. Мы знаем, что Россия работает усердно над дестабилизацией", - сказал Помпео. Когда же ему задали вопрос, принимает ли в этом участие Турция, госсекретарь ответил утвердительно.

Он также добавил, что США заняты поисками стратегии, которая бы позволила им найти для себя лучшее положение.

22 мая в черногорской Будве состоялось открытие международного форума 2BS (To Be Secure) по трансатлантической безопасности и безопасности в Юго-Восточной Европе под эгидой правительства Черногории, посольства США и НАТО.

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