Пользователи компьютеров из 54 стран пожаловались на новый вирус

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Новый компьютерный вирус, получивший название VPNFilter, замечен в 54 странах, заражены около 500 тысяч устройств. Вредоносная программа выводит из строя роутеры и накопители, а также позволяет похищать данные с сайтов.

Представители американской телекоммуникационной компании Cisco Systems сообщили о зафиксированном в 54 странах новом компьютерном вирусе, получившем название VPNFilter. Об этом сообщает РИА "Новости".

Уточняется, что заражены оказались около 500 тысяч устройств. Вирус поражает роутеры и накопители, а также другую сетевую аппаратуру. С его помощью злоумышленники получают возможность нарушать работу цифровых устройств, а также похищать данные сайтов.

При этом эксперты отмечают, что особенно активно VPNFilter распространяется на Украине.

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